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Понеділок, 30 cічня 2017 р.  //  

Остання новина – 20:45

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Атаку окупантів на Авдіївську промзону відбито
Атаку окупантів на Авдіївську промзону відбито
Противник продовжує обстріл наших позицій з артилерії та мінометів, але не переходить до штурмових дій. Четверо українських бійців загинули
Порошенко закликав згадати про загиблих героїв Крут
Порошенко закликав згадати про загиблих героїв Крут
20:40
Нобелівські лауреати вимагають скасувати указ Трампа
Нобелівські лауреати вимагають скасувати указ Трампа
20:32
 
У Києві перепоховали Олександра Олеся
У Києві перепоховали Олександра Олеся
20:30
 Останнє оновлення: 22:38  
Все новости раздела Світ Економіка Спорт Культура Авто Преса

Полторак обіцяє збільшити фінансування військових шпиталів

МОУ заключило контракт на закупівлю 60 одиниць автомобільної техніки медичного призначення, які були протестовані та пройшли перевірку в районі проведення АТО.
Києвом та іншими містами України пройшли смолоскипні марші в пам'ять Героїв Крут

У Києві проходить хода зі смолоскипами. Учасники ходи запалили смолоскипи і під гаслами "Слава Україні - Героям слава" рухаються по вулиці Івана Мазепи, щоб вшанувати пам'ять загиблих Героїв Крут. У колоні йде близько тисячі активістів.
Адвокатам Януковича дадуть тиждень на ознайомлення зі справою, екс-президент готовий приїхать на суд

Прокуратура завтра повідомить захист экс-президента Віктора Януковича про завершення розслідування у справі про держзраду. Про це повідомив прокурор відділу Головної військової прокуратури Руслан Кравченко.
Ворожий обстріл залишив без світла Авдіївку, поранені двоє мирних жителів

В результаті обстрілу бойовиків, що відбувся сьогодні, 29 січня, біля Авдіївки, постраждали двоє мешканців. Поранення отримали 40-річний чоловік і 58-річна жінка.
Бойовики з важкої зброї обстріляли окуповану Брянку - ГУР

27 січня 2017 року з вогневих позицій у населеному пункті Кадіївка бойовики з важкого озброєння обстріляли околиці окупованого міста Брянка, що на Луганщині.

20:45Полторак обіцяє збільшити фінансування військових шпиталів
19:50Бойовики знову атакували Авдіївку, загинули четверо бійців АТО, ще 5 – поранено
19:46Києвом та іншими містами України пройшли смолоскипні марші в пам'ять Героїв Крут
18:56Адвокатам Януковича дадуть тиждень на ознайомлення зі справою, екс-президент готовий приїхать на суд
16:00Ворожий обстріл залишив без світла Авдіївку, поранені двоє мирних жителів
13:38На Аскольдовій могилі вшанували пам'ять Героїв Крут
13:33Атаку окупантів на Авдіївську промзону відбито. Троє українських бійців загинули, одного поранено, - Мотузяник
12:39Бойовики з важкої зброї обстріляли окуповану Брянку - ГУР
12:05Під Авдіївкою - запеклий бій, окупанти пішли на штурм, з нашого боку є втрати
11:06На Одещині проходять навчання ВМС ЗСУ
10:08Окупанти провели 55 обстрілів, поранений український воїн. По Широкиному стріляли БТРи
09:51Порошенко закликав згадати про загиблих героїв Крут
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У Ємені в боях за добу загинули понад 100 людей

У Ємені в результаті зіткнень між урядовими військами і повстанцями-хуситами за останню добу загинуло понад 100 людей. Тіла щонайменше 90 повстанців привезли в лікарню міста Ходейда на узбережжі Червоного моря. Тіла 19 військових були перевезені в лікарню міста Аден.
Мінфін ФРН визнав помилки в міграційній політиці

Міністр фінансів ФРН Вольфганг Шойбле визнав, що Німеччина допустила низку помилок в міграційній політиці, що спричинило в'їзд в країну більше двох мільйонів мігрантів за останні два роки. "Ми, політики, теж робимо помилки", - зазначив він.
У Великобританії заборонили називати вагітних пацієнтів "матерями" - ЗМІ

Це розпорядження було опубліковано через тиждень після того, як 20-річний Хейден Крос, котрий вже поміняв в документах стать на "чоловічу", відклав операцію зі зміни статі, щоб народити дитину. Це перший випадок у Великобританії, коли жінка завагітніла в процесі зміни статі.

20:23Десятки людей не змогли вилетіти зі Стамбула в США
18:00У Ємені в боях за добу загинули понад 100 людей
17:13Нобелівські лауреати вимагають скасувати указ Трампа про заборону в'їзду мусульман в США
15:32Мінфін ФРН визнав помилки в міграційній політиці
12:42У Великобританії заборонили називати вагітних пацієнтів "матерями" - ЗМІ
10:54Прес-служба Кремля: Трамп і Путін обговорили основні аспекти "кризи в Україні", тему санкцій обійшли
10:24Трамп розкритикував New York Times і Washington Post за "неправильну позицію"
20:53Трамп провів телефонні переговори з Меркель і Путіним
20:33На Мадагаскарі в ДТП потрапив весільний кортеж, загинули 45 людей
19:32Данія першою в світі призначить "цифрового" посла
16:33У Мексиці оголосили бойкот американським товарам
15:55МЗС Німеччини і Франції заявили, що зняття санкцій з РФ залежить від прогресу в мінських переговорах
14:59У Каліфорнії збирають підписи за вихід зі складу США
12:05Росію запідозрили у спробі впливу на Нобелівський комітет
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Торгові домовленості з США після Brexit залишаться незмінними - Мей

США пообіцяли зберігати чинні торговельні угоди з Великобританією після виходу країни з Євросоюзу, заявила прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей. Обидва лідери держав погодилися почати переговори про нову торговельну угоду до того, як Британія покине ЄС.
Фінполіція забере всі функції щодо економічних злочинів – Данилюк

Нова фінансова поліція має забрати в силових структур України всі функції щодо економічних злочинів проти держави. Про це розказав міністр фінансів України Олександр Данилюк. "Всі функції по економічних злочинах проти держави мають бути об’єднані в цьому органі", – сказав він.

11:23Торгові домовленості з США після Brexit залишаться незмінними - Мей
15:16Фінполіція забере всі функції щодо економічних злочинів – Данилюк
23:01В Україні може з'явитися арабський банк. У НБУ та Кабміні не проти
20:21У Кличка пропонують киянам 5-річну розстрочку на комунальні
20:19Порошенко виступив за збільшення експорту зброї українського виробництва
14:19Розенко про ситуацію з ФОПами: такого хаосу немає ніде у світі
12:48У 2016 році іноземні інвестори вивели з України 700 мільйонів доларів
10:23"Фортуна-банк" визнали неплатоспроможним
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Юлія Джима завоювала срібну медаль Чемпіонату Європи з біатлону

У польському Душнікі-Здруй завершилася жіноча гонка переслідування чемпіонату Європи з біатлону, де українка Юлія Джима завоювала срібну медаль. Джима фінішувала з відставанням від переможниці в 19,8 секунди.
Серена Вільямс виграла одиночний турнір Australian Open

У Мельбурні завершився фінальний матч жіночого одиночного турніру Відкритого чемпіонату Австралії, у якому американка Серена Вільямс обіграла сестру Вінус Вільямс, повідомляє офіційний сайт змагань. Матч завершився з рахунком 6:4, 6:4.

17:13Юлія Джима завоювала срібну медаль Чемпіонату Європи з біатлону
14:26Серена Вільямс виграла одиночний турнір Australian Open
09:3814-річна українка Марта Костюк виграла Australian Open
21:06Українка Джима завоювала "золото" на чемпіонаті Європи з біатлону
12:25Юніорський Australian Open: українка Костюк обіграла росіянку і вийшла у фінал. Світоліна програла у півфіналі міксту
10:47Кварцяний змушує гравців чистити поля від снігу: це загартовує характер
09:06Шахов забитим м'ячем допоміг ПАОКу вийти до чвертьфіналу Кубка Греції
08:49Южненський "Хімік" зіграє із сербками в 1/8 фіналу Кубка з волейболу
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Іранський режисер не потрапить на "Оскар" через указ Трампа

Іранський режисер Асгар Фархаді, номінований цього року на премію "Оскар" в категорії "Кращий іноземний фільм", не зможе приїхати на церемонію вручення через "антиімігрантський" указ Дональда Трампа. Фільм Асгар Фархаді 2016 року "Комівояжер".
У Володимирському соборі пройшла панахида за поетом і письменником Олександром Олесем

У Свято-Володимирському кафедральному соборі розпочалася панахида за поетом Олександром Олесем і його дружиною Вірою. На церемонії присутні президент України Петро Порошенко, його дружина, народні депутати. Подружжя перепоховають на Лук'янівському кладовищі.

20:03У Києві створили реконструкцію битви військ УНР за завод "Арсенал"
17:53Іранський режисер не потрапить на "Оскар" через указ Трампа
14:25У Володимирському соборі пройшла панахида за поетом і письменником Олександром Олесем
20:25Ванесса Параді прилетіла в Дніпро для зйомок у фільмі про війну на Донбасі
18:33У Мінську помер соліст ВІА "Вераси" Олександр Тіхановіч
12:15Помер британський актор Джон Херт
17:32Rockin'1000: 1200 музикантів зіграли пісню Nirvana Smells Like Teen Spirit
07:56Потап і Настя показали кліп з кров'ю і батогами
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Бєларусь обіцяє до літа презентувати перший електромобіль

Бєларуський електромобіль дебютують до літа 2017 року року. Над створенням моделі працює Об'єднаний інститут машинобудування НАН. Електрокар отримає начинку вітчизняного виробництва, при цьому "побудують його на основі автомобіля БелДжі".

16:47Бєларусь обіцяє до літа презентувати перший електромобіль
13:19У 10 регіонах - критична ситуація з аварійністю на автошляхах
10:13Всесвітній бум електрокарів почнеться через три роки. Лідерство за Китаєм, - німецькі експерти
23:00Журі конкурсу "Автомобіль року-2017" визначило шорт-лист кандидатів
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InoPressa. Ситуація в Сирії може суттєво змінитися

Коли в Астані тривала конференція щодо Сирії, ініційована РФ, бойовики "Джебхат Фатх аш-Шам" атакували КПП, бази і склади зброї під контролем "Сирійської вільної армії". За це радикальних джихадистів назвали зрадниками ісламу. Експерти вважають, що за цими подіями стоїть Кремль, який прагне зіткнути лобами різні групи сирійської опозиції.
27 січня. Огляд преси. Як Львів вирішує "сміттєве" питання

Львів, який називають культурною столицею України, в 2016 році все частіше став асоціюватися зі сміттям. Проблема зберігання відходів існує тут давно, але загострилася вона в травні минулого року через пожежу на звалищі і трагічну загибель рятувальників під завалами.

13:54InoPressa. Ситуація в Сирії може суттєво змінитися
11:4427 січня. Огляд преси. Як Львів вирішує "сміттєве" питання
13:53InoPressa. Ліпше б Трамп забув передвиборчі обіцянки?
12:10Der Spiegel. Європейський суд відхилив позов російського оборонного концерну
11:4926 січня. Огляд преси. ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо України
15:31Foreign Policy. "Війни за історію" між Україною і Польщею - подарунок Путіну
14:12InoPressa. Європа вчиться на історіях з "російськими хакерами"
12:0125 січня. Огляд преси. "Лагідна українізація": які труднощі чекають на закон про захист української мови
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Понеділок, 30 cічня 2017 р.  

Остання новина – 20:45


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