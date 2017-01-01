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Понеділок, 9 cічня 2017 р.  //  

Остання новина – 17:49

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Найтриваліші обстріли - у Авдіївці
Найтриваліші обстріли - у Авдіївці
За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, однак п'ятеро бійців отримали поранення.
У 4 областях України рух транспорту залишається обмеженим
У 4 областях України рух транспорту залишається обмеженим
14:07
 
Літак-розвідник США вилетів до окупованого Криму
Літак-розвідник США вилетів до окупованого Криму
17:30
 
Мюзикл "Ла-Ла Ленд" виборов одразу сім "Золотих глобусів"
Мюзикл "Ла-Ла Ленд" виборов одразу сім "Золотих глобусів"
18:09
 Останнє оновлення: 15:16  
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Прокуратура: сумчанин умисно спричинив витік газу

Причиною вибуху у квартирі по вулиці Лушпи, 52 у Сумах, який стався вранці 9 січня, став витік газу, навмисне спричинене мешканцем квартири. Господар житла, 26-річний сумчанин, потрапив до реанімації.
МЗС Туреччини: Ми підтримуємо територіальну цілісність України і не визнаємо анексію земель

Співпраця з Росією важлива для Туреччини, але вона не передбачає перегляду позиції Анкари щодо конфліктів в Україні та Грузії. Таку позицію озвучив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу на IX Конференції послів в Анкарі.
СБУ викрила 800 псевдопереселенців у зоні АТО: вони повинні були отримати 4 млн грн

Служба безпеки України виявила у районі проведення антитерористичної операції отримання бойовиками соціальних виплат з державного бюджету.
Російський командир бойовиків розстріляв з кулемета підлеглого – ГУР

В російських окупаційних військах на Сході України тривають сварки та з’ясування стосунків із застосуванням зброї між кадровими військовослужбовцями ЗС РФ та найманцями з числа місцевого населення.
На Львівщині та Прикарпатті замерзли насмерть четверо людей

Протягом 8 січня від переохолодження у Львівській області померло двоє людей, ще семеро госпіталізовані в лікарні. Відзначається, що один із загиблих був жителем Золочівського району, інший з Бузького району. В Івано-Франківській області померли дві людини.

17:40Прокуратура: сумчанин умисно спричинив витік газу
17:28МЗС Туреччини: Ми підтримуємо територіальну цілісність України і не визнаємо анексію земель
17:02Два літаки-розвідники США вилетіли до окупованого Криму і російських кордонів - ЗМІ
15:52СБУ викрила 800 псевдопереселенців у зоні АТО: вони повинні були отримати 4 млн грн
14:58Російський командир бойовиків розстріляв з кулемета підлеглого – ГУР
13:56На Львівщині та Прикарпатті замерзли насмерть четверо людей
13:30П’ятеро українських військових отримали поранення. Найтриваліші обстріли - у Авдіївці, - Мотузяник
12:35У Сумах - вибух у багатоповерхівці, вже другий у цьому році. Є постраждалі
11:31На дорогах України за добу 8 людей загинули і 45 отримали травми
11:28Поліція назвала терактом загибель дівчини від обстрілу окупантів
10:53У 4 областях України рух транспорту залишається обмеженим, в 5 населених пунктах немає світла
09:53Окупанти накрили Широкине вогнем зі 122 калібру, по Талаківці стріляли з танка
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Теракт на Синаї: загинуло 8 поліцейських

Внаслідок нападу на контрольно-пропускний пункт у місті Ель-Аріш, що в Північному Синаї, що стався 9 січня, загинули 8 поліцейських, ще 13 людей поранені, включаючи трьох цивільних осіб.
У небі над РФ зафіксовано вибухи метеоритів

У Мережі з'явилися зняті на відеореєстратори автомобілів записи, що відобразили падіння сяючих небесних тіл над Архангельською областю під час новорічних канікул. На одному відео видно, як не долетівши до землі, вибухнув метеорит. Жодних наслідків це не викликало.
Трамп планує найбільше розширення ВМФ з часів Холодної війни – проти загроз від РФ і КНР

Обраний президентом США Дональд Трамп пообіцяв побудувати військово-морський флот для відвернення нових загроз з боку Росії і Китаю. Військові пропонують, серед іншого, придбати ще один авіаносець, 16 великих надводних кораблів і підводних човнів та ще 18 атомних ударних субмарин.

17:49Есмінець США випустив попереджувальні сигнальні ракети по іранському судну - ЗМІ
16:24Теракт на Синаї: загинуло 8 поліцейських
16:12У Лондоні рух метро паралізовано, працівники метрополітену страйкують
15:31У небі над РФ зафіксовано вибухи метеоритів
10:28Трамп планує найбільше розширення ВМФ з часів Холодної війни – проти загроз від РФ і КНР
10:20Знайдено мертвим сина екс-президента Польщі Леха Валенси
16:40Російського активіста Дадіна відправили в колонію на Алтаї
15:17Понад 100 автомобілів утворили гігантську ДТП біля Торонто
14:29В Європі від переохолодження загинули понад 20 людей
12:00Повені в Таїланді: загинули 18 осіб, 700 тисяч постраждалих. Із зоопарку випливли 10 крокодилів
10:50До Польщі прибула бронетанкова бригада США
10:45Трамп висловив упевненість, що за його президентства Росія поважатиме США більше, ніж тепер
10:14Через вибух на ринку Багдада загинули щонайменше 12 людей
16:30Екс-посол Британії в ЄС йде з держслужби - ЗМІ
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Американці позиватимуться проти німецьких фінустанов за надмірну плату з використання дебетних карт

Американська юридична фірма Hausfeld готує багатомільярдний позов проти багатьох німецьких фінансових інститутів - як ощадних кас (Sparkassen), так і приватних банків на кшталт Deutsche Bank або Commerzbank. Німецькі банки звинувачують в картельних домовленостях.
Трюдо, слідом за Меркель і Олландом, скасував поїздку в Давос – буде спілкуватися з громадянами

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо скасував свою участь у Всесвітньому економічному форумі в Швейцарії. Причиною відмови від поїздки стала необхідність зосередитися на подорожі Канадою, яку Джастін Трюдо здійснюватиме наступні кілька тижнів, аби спілкуватися із громадянами.

17:57Американці позиватимуться проти німецьких фінустанов за надмірну плату з використання дебетних карт
13:14Трюдо, слідом за Меркель і Олландом, скасував поїздку в Давос – буде спілкуватися з громадянами
17:30Керівникові Apple урізали зарплату через зниження продажів
13:43У 2016 році НАБУ запобігло розкрадання 500 мільйонів
17:38В Україні за останні тижні "закрилося" 128 тисяч приватних підприємців
16:00Продажі нових автобусів в Україні за рік зросли вдвічі, а частка російських ПАЗів на ринку збільшилася на 25,2%
15:15Куба і США вперше за півстоліття уклали торговельну угоду
12:04США зняли мита з українського сухого карбаміду, що діяли з 1987 року
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Світоліна піднялася в рейтинзі WTA

У рейтингу WTA станом на 9 січня 2017 року перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася з 14 на 13 рядок з 2895 очками, таким чином оновивши національний рекорд у цьому престижному світовому рейтингу. Ще одна українка Леся Цуренко втратила 4 позиції.
Одна з сестер Музичук відмовилася їхати до Ірану на ЧС-2017 через хіджаб

Українська шахістка, екс-чемпіонка світу Марія Музичук відмовилася від поїздки на чемпіонат світу в Іран, який відбудеться в лютому 2017 року, через вимогу носити хіджаб. Водночас сестра Марії - Анна Музичук вирішила поїхати до Тегерана.

14:45Світоліна піднялася в рейтинзі WTA
13:30Одна з сестер Музичук відмовилася їхати до Ірану на ЧС-2017 через хіджаб
12:078-й етап Кубка світу з біатлону перенесли з Тюмені до Контіолахті
13:45Британське антидопінгове агентство хоче заборонити Росії участь в Олімпіаді-2018
16:01На турнірі в Брісбені тріумфувала чеська тенісистка
17:29Чеська біатлоністка Коукалова виграла жіночий спринт в Обергофі, українка Підгрушна – 7-ма
16:15Світоліна поступилася чешці Плішковій у півфіналі турніру у Брісбені
13:56"Бешикташ" запропонував "Динамо" два мільйони євро за оренду Віди – ЗМІ
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Помер відомий український історик Юрій Сливка

На 87-му році пішов з життя відомий український історик, доктор історичних наук Юрій Сливка. Юрій Сливка народився 26 березня 1930 року в селі Нове Давидково (нині Мукачівського району Закарпатської області). Навчався в народній школі.
В Україні відзначають день народження видатного поета Василя Симоненка

Василь Симоненко народився в селі Біївці Лубенського р-ну на Полтавщині 8 січня 1935 р. У 1962 році вийшла єдина його прижиттєва збірка "Тиша і грім", написана під впливом "хрущовської відлиги" і схвально сприйнята критикою й читачами.

12:44Помер відомий український історик Юрій Сливка
09:43Мюзикл "Ла-Ла Ленд" виборов одразу сім "Золотих глобусів"
17:35В Україні відзначають день народження видатного поета Василя Симоненка
17:40У Києві та Дніпрі проведуть різдвяну "Країну Мрій"
11:23Порошенко нагадав про річницю дня народження героя нації Василя Стуса
08:33Витрати на "Євробачення-2017" перевищать очікуваний дохід. Як триває підготовка до конкурсу
17:43Зникнення стародруків з Львівської галереї назвали найбільшим в історії України. Поліція відкрила провадження
15:01Екс-директор Львівської галереї заперечує зникнення стародруків
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Безпілотний автомобіль Faraday Future зганьбився на презентації

Компанія Faraday Future 4 січня презентувала в Лас-Вегасі свою новинку - електрокар-позашляховик FF91 з безпілотними функціями. Проте під час вистави "машина майбутнього" раптово стала давати збої, повідомляє NEWSru.com з посиланням на The Verge.

09:59Безпілотний автомобіль Faraday Future зганьбився на презентації
10:42У 2016 році в Україні найчастіше купували KIA Sportage і Renault Logan
08:25У Китаї показали безпілотне аеротаксі
07:18Ford відмовився будувати завод у Мексиці після зауваження Трампа
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InoPressa. Сирія: недовга радість Путіна

Спільно з Туреччиною Росія гарантує перемир'я в Сирії, заявила Москва перед Новим роком. На 15 січня планувалися мирні переговори в Астані, але повстанці зупинили підготовку. Асад бомбить передмістя Дамаска, підконтрольне повстанцям. У Сирії Путін - лише один з багатьох гравців, пишуть ЗМІ, і багато що залежатиме від політики Трампа.
InoPressa. Вибори і "фейкова кібервійна"

Цього тижня кандидат на посаду держсекретаря США зустрічався з сенаторами. Тіллерсон "геть зі шкури пнувся, аби продемонструвати, що проникливо і жорстко ставиться до путінської Росії". Конгрес не відступиться від свого прагнення розслідувати витівки Росії під час виборів і покарати її. Тимчасом румунський хакер назвав це "фейковою кібервійною".

14:32Politico. Поки Трамп сумнівається в російському втручанні у вибори, республіканці-"яструби" готують нові санкції
13:34InoPressa. Сирія: недовга радість Путіна
13:30InoPressa. Вибори і "фейкова кібервійна"
14:59Le Monde. Європа повинна перешкодити скасуванню санкцій проти Росії
14:16Focus. Борис Райтшустер: Як функціонує "права мережа" Путіна в Європі
17:37Le Figaro. "ІДІЛ", Ердоган і Путін: всі таємниці
16:39Le Figaro. Марін Ле Пен: анексія Криму "не є незаконною"
15:20Die Zeit. Олігархи чинять опір
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Понеділок, 9 cічня 2017 р.  

Остання новина – 17:49


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