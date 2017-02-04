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Субота, 4 лютого 2017 р.  //  

Остання новина – 23:17

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На маріупольському напрямку &#8211; загострення масштабу 2014 року
На маріупольському напрямку – загострення масштабу 2014 року
Окупанти "поливають" з "Градів" Старогнатівку і Новогригорівку. У Гранітному, Чермалиці і Гнутовому - потужні артилерійські обстріли.
В Авдіївці обстрілами зруйновано 28 будинків
В Авдіївці обстрілами зруйновано 28 будинків
17:12
 
Бєларусь може відмовитися від російської нафти
Бєларусь може відмовитися від російської нафти
14:53
 
Збірна здобула перше "золото" на Універсіаді
Збірна здобула перше "золото" на Універсіаді
14:30
 
 Останнє оновлення: 19:04  
Все новости раздела Світ Економіка Спорт Культура Авто Преса

Слідство розкрило схему фінансування та організації оголошеним у розшук Глазьєвим заворушень в Одесі

Слідство встановило, що радник президента РФ Сергій Глазьєв міг фінансувати сепаратистів в Одесі та інших регіонах України через асоціації "Постачальники митного союзу". Про це йдеться в постанові Печерського районного суду Києва.
СБУ оприлюднила переговори верхівки "ДНРівців" про обстріл українських територій з житлових кварталів Донецька

СБУ перехопила телефонні розмови колишнього "голови народного ради "ДНР" Андрія Пургіна і "депутата народного ради "ДНР" Тетяни Дворядкіної, які підтверджують, що обстріли бойовиками українських територій велися з житлових кварталів окупованого Донецька.
Мер Луцька Романюк помер

Луцький міський голова Микола Романюк помер. Це повідомили у луцькій міській лікарні. Причину смерті там не розкривають, бо діагноз – це конфіденційна інформація. У прес-службі луцької міськради відмовилися коментувати інформацію місцевих видань про смерть керівника міста.
Жебрівський досяг компромісу з активістами блокади ОРДЛО

Голова Донецької облВЦА Павло Жебрівський зустрівся з активістами блокади окупованих територій поблизу Бахмута. За його словами, сторони домовилися про спільний контроль за пропуском товарів на окуповану територію. Також домовилися пропускати склади для кар'єрів.
У Криму "суд" подовжив арешт українському активісту Балуху до 4 березня

"Сьогодні, 3 лютого 2017 року, суддя "Роздольненського районного суду" Олександр Абеляшев подовжив українському активісту Володимиру Балуху запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на місяць, до 4 березня", - повідомляє "Кримська правозахисна група".

23:10Львівські судді відпустили головного підозрюваного у замаху на підприємця Копитка. Луценко обіцяє їм звільнення
22:40СБУ затримала бувалого бойовика "Сєдьмого"
22:32Порошенко висловив співчуття близьким мера Луцька Романюка у зв'язку з його смертю
22:29Порошенко та Ердоган обмінялися привітаннями у зв'язку з 25-річчям встановлення українсько-турецьких дипломатичних відносин
21:49Порошенко звільнив п'ять голів райдержадміністрацій, включно з чиновником, з яким посварився в Одесі
21:25Слідство розкрило схему фінансування та організації оголошеним у розшук Глазьєвим заворушень в Одесі
20:30Вибух в окупованому Донецьку виявився детонацією вантажівки з боєприпасами ОРДО. В Кремлі сподіваються, що їх "вистачатиме"
20:01У Дніпрі прооперували пораненого в Авдіївці британського фотографа, медики сподіваються на відновлення зору
19:48Під час евакуації поранених на Світлодарській дузі загинула 45-річна жінка-фельдшер. Росіяни прицільно стріляли з ПКТР по машині медиків
19:30СБУ оприлюднила переговори верхівки "ДНРівців" про обстріл українських територій з житлових кварталів Донецька
19:03Окупанти б'ють з танків та гармат на всіх напрямках. За день - 66 обстрілів. Загинули двоє військових
18:46Естонія закликала посилити санкції проти РФ у разі продовження ескалації на українському Донбасі
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Україна Все новости раздела Економіка Спорт Культура Авто Преса

Суд призупинив дію антиміграційного указу Трампа, через який США анулювали вже понад 100 тисяч віз

У Детройті суддя Східного округу штату Мічиган тимчасово призупинила дію антиміграційного указу президента США Дональда Трампа. Забороняється "відмовляти у в'їзді в США тим, хто легально живе в країні на постійній основі, а також тим, хто має діючу імміграційну візу".
Вашингтон запровадив додаткові санкції проти Ірану

Американська влада запровадила додаткові обмежувальні заходи щодо Ірану. Про це у п'ятницю 3 лютого повідомляється на офіційному сайті Мінфіну США. До списку санкцій потрапили 13 фізосіб та 12 компаній.
Поряд з паризьким Лувром патрульний п'ять разів вистрілив у чоловіка, який кинувся на нього з ножем і криком "Аллаху акбар"

У Парижі військовий, що патрулював підземний торговий центр Carrousel du Louvre поруч з Лувром, п'ять разів вистрілив у чоловіка, що напав на нього з ножем, повідомляє AP. Reuters, посилаючись на джерело в поліції, передає, що чоловік з валізою намагався пройти в один з магазинів для туристів.

23:17Суд призупинив дію антиміграційного указу Трампа, через який США анулювали вже понад 100 тисяч віз
22:22Сьогодні біля Землі пролетить астероїд BS32 розміром з житловий будинок
22:01В аеропорту Вашингтона затримали норвезького екс-прем'єра. Він каже, що репутація США від цього не виграє
20:14Пентагон підтвердив розгортання ПРО THAAD у Південній Кореї
17:49Вашингтон запровадив додаткові санкції проти Ірану
13:46Поряд з паризьким Лувром патрульний п'ять разів вистрілив у чоловіка, який кинувся на нього з ножем і криком "Аллаху акбар"
13:01Міністр оборони Великої Британії звинуватив РФ у брехні і кібератаках
11:59Лукашенко про зовнішню політику: йдемо туди, де відчинені двері
10:55Президент Естонії стала жертвою інтернет-шахраїв
10:16Шеф Пентагону пообіцяв КНДР нищівний удар у відповідь на застосування ядерної зброї
09:18Опитування: Шульц випереджає Меркель за популярністю у населення
08:30Американський ракетний есмінець увійшов до Чорного моря
07:51Трамп спростував пом'якшення санкцій проти ФСБ
07:18У Румунії тривають протести: на вулиці вийшли 140 тисяч людей
ВСІ НОВИНИ РОЗДІЛУ
Україна Світ Все новости раздела Спорт Культура Авто Преса

Очільник Укрпошти оцінив свої реформи на "три з плюсом"

"У нас по факту комп’ютеризировано всього 21% офісів з 11,5 тис. З цих комп'ютеризованих відділень 1600 комп'ютерів — старші 15 років. Середній вік автопарку — 14 років. Третина з цих машин не проїхала жодного кілометра, але на них списувався бензин, і ми це припинили", - зазначив він.
Держборг України за рік зріс на 8%

Показник держборгу відповідає межам, встановленим у державному бюджеті України на кінець 2016 року на рівні 1,946 трлн грн. З урахуванням оцінок номінального ВВП України за 2016 рік, оприлюднених НБУ, на рівні 2,358 трлн грн, показник держборгу на кінець року становив 81,8% ВВП.

21:05"Лукойл" продає частину "Карпатнафтохіму" Коломойському та Іванчуку
16:59НБУ: масове закриття ФОПів призведе до зменшення формальної зайнятості
13:44Бєларусь подала в суд через скорочення Росією постачання нафти та вимагає порушити справу проти голови "Россільгоспнагляду"
12:46Очільник Укрпошти оцінив свої реформи на "три з плюсом"
11:37За "схемою Курченка" одеські митники вкрали нафти на 1,2 мільярда
10:17Держборг України за рік зріс на 8%
07:27Укрзалізниця запустила Android-додаток для купівлі електронних квитків
06:50Офіційний курс валют і банківських металів на 3 лютого
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Україна Світ Економіка Все новости раздела Культура Авто Преса

"Шахтар" у Португалії розгромив "Ольборг" на турнірі Atlantic Cup

Футболісти донецького "Шахтаря", які знаходяться на тренувальному зборі в Португалії, провели другий поєдинок на товариському турнірі Atlantic Cup. На муніципальному стадіоні "Бела Віста" в Алгарве "гірники" у п'ятницю обіграли данський "Ольборг" - 3:0.
В іспанській "Райо Вальєкано" запропонували Зозулі повернутися в клуб

В іспанській "Райо Вальєкано" запропонували українському форварду Роману Зозулі повернутися в клуб. Керівництво мадридської команди гарантує футболісту при цьому повну безпеку. Наголошується, що свою відповідь Зозуля повинен дати не пізніше понеділка.

22:54За Фінал футбольної Ліги чемпіонів-2019 змагаються Баку і Мадрид
22:13"Шахтар" у Португалії розгромив "Ольборг" на турнірі Atlantic Cup
14:55Світоліна вийшла до півфіналу турніру в Тайбеї
13:08На Універсіаді-2017 біатлоністка Бєлкіна принесла Україні перше "золото"
10:52В іспанській "Райо Вальєкано" запропонували Зозулі повернутися в клуб
09:03"Кременчук" повернув собі лідерство в Українській хокейній лізі
22:34Колишній тренер збірної, "Динамо" і "Дніпра" Павлов завершив кар’єру
21:53Гравці іспанського "Бетіса" виступили на підтримку українського футболіста: "Ми всі – Зозуля!"
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Держкомтелерадіо визначило лауреатів премії імені Лесі Українки

Шляхом таємного голосування лауреатами премії імені Лесі Українки визначено письменницю Ганну Чубач, художника-графіка Арсена Джанік’яна за художнє оформлення 5 казкових повістей про Мері Поппінс англійської письменниці Памели Треверс.
Група Nikita представила новий чорно-білий кліп

Із одягу на Даші – лише напівпрозора сорочка, з-під якої прозирають апетитні форми зірки. Подекуди Астаф'єва постає у чорному плащі, в якому звабливо їсть яблуко. На знімальному майданчику Даші також склала компанію змія.

20:32Держкомтелерадіо визначило лауреатів премії імені Лесі Українки
08:58Група Nikita представила новий чорно-білий кліп
17:58У Києві до дня народження Сущенка покажуть фільм "В'язні Кремля"
12:24Організатори "Євробачення-2017" розповіли, хто їм порадив авторів логотипу
07:23Жадан відкриває "Школу молодого письменника"
16:02Джамала дасть сольний концерт у Києві перед фіналом "Євробачення-2017"
11:47Шварценеггер і Дженніфер Лопес виступили проти антиміграційного указу Трампа
23:06Педро Альмодовар очолить журі Каннського кінофестивалю
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Ринок нелегального бензину скоротився втричі

"Ринок поставок бензину є дуже диверсифікованим, ми маємо 7-8 стабільних напрямків. Найбільшим, безумовно, є Бєларусь, на неї припадає близько 80% імпорту. Другими за значущістю є Литва, Польща, країни Середземноморського регіону", - сказав експерт.

08:23Ринок нелегального бензину скоротився втричі
11:57Завдяки Трампу додаток Lyft вперше обійшов Uber за скачуваннями у США
23:08Tesla Motors змінює назву
07:45В Україні знову здорожчали бензин і дизпаливо
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Inopressa. Якщо Трамп здасть Україну Путіну, вся надія на Німеччину

Якщо президент США Трамп все ж піде на "невигідну оборудку" з Путіним і скасує санкції проти Росії, заплющивши очі на долю України, то ЄС на чолі з Ангелою Меркель має взяти на себе завдання захисту українських інтересів, пишуть американські та британські ЗМІ. Преса зазначає, що Мінські угоди "дискредитовано" і вони потребують перезапуску.
3 лютого. Огляд преси. Бути чи не бути Україні в НАТО

Питання про вступ України до лав Північноатлантичного Альянсу знову повернулося до порядку денного. В інтерв'ю одній з німецьких газет Петро Порошенко заявив, що готовий провести референдум про приєднання України до НАТО. Це не перша подібна заява президента за останні два з половиною роки.

16:05Inopressa. Якщо Трамп здасть Україну Путіну, вся надія на Німеччину
13:52Foreign Policy. Олександер Мотиль: Київ мусить відмовитися від Донбасу
13:29InoPressa. "Недоречний" сигнал Росії щодо санкцій
12:053 лютого. Огляд преси. Бути чи не бути Україні в НАТО
13:05InoPressa. Загострення в Україні: що скаже нова адміністрація США?
12:14Foreign Policy. Путін негайно влаштував Трампу "випробування" шляхом атак на Україну
11:362 лютого. Огляд преси. Мінімальні зарплати і пенсії: чому ж так мало?
10:22Bild. Росіяни розсилають sms-повідомлення з погрозами українським воякам
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Субота, 4 лютого 2017 р.  

Остання новина – 23:17


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