 ]]>
]]>
NEWSru.ua
Русская версия
Українська версія
Понеділок, 6 лютого 2017 р.  //  

Остання новина – 20:57

 		 TXT | КПК
розширений пошук


Ворожі обстріли тривають і вдень, і вночі
Ворожі обстріли тривають і вдень, і вночі
Ворог активно застосовує важке озброєння. ЗСУ за добу не зазнали втрат, двох бійців було поранено.
Порошенко: Авдіївка вже зі світлом
Порошенко: Авдіївка вже зі світлом
19:14
 
Клімкін: в покроковому знятті санкцій з РФ немає сенсу
Клімкін: в покроковому знятті санкцій з РФ немає сенсу
20:59
 
Москаль: Ужгороду загрожує затоплення
Москаль: Ужгороду загрожує затоплення
19:43
 Останнє оновлення: 19:54  
Все новости раздела Світ Економіка Спорт Культура Авто Преса

На Харківщині люди перекрили трасу державного значення, аби не закрили лікарню

В Люботині Харківської області активісти перекрили трасу державного значення "Київ-Харків-Довжанський" в знак протесту проти закриття місцевої лікарні. Основні вимоги активістів - зберегти місцеві лікарні і створити на їхній базі медзаклади інтенсивної терапії.
Джемілєв закликав весь світ посилити санкції проти Росії - поки вона не піде з Криму

Лідер кримськотатарського народу і депутат Верховної Ради України Мустафа Джемілєв (Киримоглу) закликав посилити санкції проти Росії, введені після окупації Криму. Захисники прав людини в Криму зазнають переслідувань.
Окупанти активно застосовують танки біля Авдіївки, Пісків та Кам'янки

Російсько-окупаційні війська на всіх напрямках продовжили обстріли наших позицій. Загалом зафіксовано 40 обстрілів. Одного нашого військового поранено.
В ООН "серйозно занепокоєні", що Україна не платить пенсії мешканцям окупованих територій

В Організації об'єднаних націй серйозно занепокоєні практикою припинення соціальних виплат та пенсій деяким переселенцям та жителям тимчасово окупованих територій України.
Поки Курбедінов був під арештом, ФСБ продовжило арешти його підзахисним

Звільнений з-під арешту кримський адвокат Еміль Курбедінов подякував за підтримку громадянському суспільству, журналістам і колегам. Адвокат має намір розпочати роботу вже з понеділка, 6 лютого.

20:57На Харківщині люди перекрили трасу державного значення, аби не закрили лікарню
20:25Джемілєв закликав весь світ посилити санкції проти Росії - поки вона не піде з Криму
19:37Окупанти активно застосовують танки біля Авдіївки, Пісків та Кам'янки
19:22Москаль: Ужгороду загрожує затоплення
18:32Порошенко особисто повідомив, що Авдіївка вже зі світлом
17:53В ООН "серйозно занепокоєні", що Україна не платить пенсії мешканцям окупованих територій
16:17Канал UATV почав мовлення кримськотатарською для закордону і окупованого Криму
16:02Поки Курбедінов був під арештом, ФСБ продовжило арешти його підзахисним
15:42Клімкін відреагував на слова МЗС Австрії про покрокове зняття санкцій з Росії
14:39Доба в АТО пройшла без втрат, поранені двоє військових. Окупанти стріляють цілодобово, – Мотузяник
13:53Евакуюватися не поспішають: з Авдіївки евакуювали 290 людей, з них 135 дітей
13:16Після штурму позицій сил АТО у лікарні Донецька привезли майже 400 бойовиків – ГУР
ВСІ НОВИНИ РОЗДІЛУ
Україна Все новости раздела Економіка Спорт Культура Авто Преса

Віце-президент США: питання про скасування санкцій буде залежати від поведінки Москви

Питання про скасування санкцій проти Росії буде залежати від поведінки Москви. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс. "Це просто все залежить ... від того, чи побачимо ми зміни щодо Росії", додав Пенс. За його словами, рішення буде прийнято "найближчими місяцями".
У Румунії скасували постанову про амністію для корупціонерів, що спричинила масові протести

Уряд Румунії скасував у неділю постанову про внесення поправок у Кримінальний кодекс і про амністію для корупціонерів, що призвела до масових протестів по всій країні. Як заявив прем'єр Румунії Сорін Гриндяну, він вирішив піти на такий крок щоб не поглиблювати розкол у суспільстві.
В Англії загорівся центр для переробки відходів

У центрі з переробки відходів Hanbury Plastic Recycling Ltd в місті Сток-он-Трент в центральному англійському графстві Стаффордшир спалахнула величезна пожежа. За словами пожежників, в будівлі центру з переробки відходів була перероблена пластмаса.

20:35У спа-салоні в Китаї згоріли 18 людей
20:03Віце-президент США: питання про скасування санкцій буде залежати від поведінки Москви
18:39У Румунії скасували постанову про амністію для корупціонерів, що спричинила масові протести
17:59В Англії загорівся центр для переробки відходів
17:38У Туреччині "за зв'язки з ІДІЛ" заарештували вже 400 людей
14:23Інвестори з Нікарагуа і Домінікани приїдуть до окупованої Ялти
13:29Федеральний суд США відмовив Трампу в апеляції про припинення міграційного указу
12:41Палата представників конгресу США знову розгляне STAND for Ukraine Act
12:12ЗМІ: в березні ЄС продовжить санкції проти соратників Путіна
21:05Латвія побудувала на кордоні з РФ захисну стіну довжиною 23 кілометри
20:38Курдські війська розпочали новий наступ на Ракку
20:22Іран у відповідь на санкції США проводить ракетні навчання
19:42Трамп назвав рішення "так званого судді", який скасував його міграційний указ, сміховинним
18:54Жириновський запропонував приєднати Бєларусь до РФ
ВСІ НОВИНИ РОЗДІЛУ
Україна Світ Все новости раздела Спорт Культура Авто Преса

Працівники "ДТЕК Західенерго" вимагають конфіскувати майно Ахметова і підняти зарплати

В Івано-Франківській області, на дорозі Львів-Івано-Франківськ, працівники Бурштинської ТЕС разом з громадськими активістами вийшли на годинну акцію протесту. Головні вимоги - підвищення зарплати на 30% і конфіскація майна Ріната Ахметова.
Київських перевізників влада просить знизити ціни на проїзд

"Закликаю автоперевізників з понеділка, 6 лютого, повернути вартість проїзду, яка передувала різкому здорожчанню в січні", - сказав голова Київської ОДА Олександр Горган. Він додав, що до 13 лютого, працюватиме комісія з визначення обґрунтованої вартості проїзду.

17:01Працівники "ДТЕК Західенерго" вимагають конфіскувати майно Ахметова і підняти зарплати
14:05Київських перевізників влада просить знизити ціни на проїзд
12:11Порошенко підписав закон про впровадження електронного квитка в міськтранспорті
21:05"Лукойл" продає частину "Карпатнафтохіму" Коломойському та Іванчуку
16:59НБУ: масове закриття ФОПів призведе до зменшення формальної зайнятості
13:44Бєларусь подала в суд через скорочення Росією постачання нафти та вимагає порушити справу проти голови "Россільгоспнагляду"
12:46Очільник Укрпошти оцінив свої реформи на "три з плюсом"
11:37За "схемою Курченка" одеські митники вкрали нафти на 1,2 мільярда
ВСІ НОВИНИ РОЗДІЛУ
Україна Світ Економіка Все новости раздела Культура Авто Преса

Четверо українців перемогли на міжнародних легкоатлетичних змаганнях у Франції

Українці Олеся Повх, Ольга Земляк, Анна Плотіцина і Владислав Мазур стали переможцями міжнародного легкоатлетичного турніру у Мондвіллі (4 лютого, Франція), повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
Світоліна виграла турнір WTA в Тайбеї в одиночному розряді

Перша "ракетка" України і 13-й номер світової класифікації Еліна Світоліна стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) International Taiwan Open в Китайському Тайбеї з призовим фондом 250 тисяч доларів.

15:15Четверо українців перемогли на міжнародних легкоатлетичних змаганнях у Франції
10:08Світоліна виграла турнір WTA в Тайбеї в одиночному розряді
18:18Українські фігуристи стали чемпіонами Всесвітньої Універсіади-2017 в Алмати
13:38Світоліна вийшла у фінал турніру WTA в Тайбеї
22:54За Фінал футбольної Ліги чемпіонів-2019 змагаються Баку і Мадрид
22:13"Шахтар" у Португалії розгромив "Ольборг" на турнірі Atlantic Cup
14:55Світоліна вийшла до півфіналу турніру в Тайбеї
13:08На Універсіаді-2017 біатлоністка Бєлкіна принесла Україні перше "золото"
ВСІ НОВИНИ РОЗДІЛУ
Україна Світ Економіка Спорт Все новости раздела Авто Преса

Першими фіналістами відбору Євробачення 2017 стали TAYANNA і група "Сальто Назад"

Національний відбір Євробачення-2017 стартував 4 лютого, коли перший півфінал, за результатами голосування суддів і глядачів, визначив перших фіналістів - TAYANNA і група "Сальто Назад". Другий півфінал відбудеться 11 лютого, третій - 18 лютого.
Стартує перший тур нацвідбору на Євробачення-2017

У першому півфіналі за результатами жеребкування, яке відбулося 20 січня, візьмуть участь такі виконавці: група СКАЙ, Рома Веремейчик і група LUMIERE, Monochromea, Laliko, "Сальто Назад", MamaRika, TAYANNA і Арсен Мірзоян.

12:45Першими фіналістами відбору Євробачення 2017 стали TAYANNA і група "Сальто Назад"
16:43Стартує перший тур нацвідбору на Євробачення-2017
20:32Держкомтелерадіо визначило лауреатів премії імені Лесі Українки
08:58Група Nikita представила новий чорно-білий кліп
17:58У Києві до дня народження Сущенка покажуть фільм "В'язні Кремля"
12:24Організатори "Євробачення-2017" розповіли, хто їм порадив авторів логотипу
07:23Жадан відкриває "Школу молодого письменника"
16:02Джамала дасть сольний концерт у Києві перед фіналом "Євробачення-2017"
ВСІ НОВИНИ РОЗДІЛУ
Україна Світ Економіка Спорт Культура Все новости раздела Преса

NASA презентувала свою новітню розробку - космомобіль

MRV, або модульний роботизований автомобіль - новітня розробка Американського космічного агентства, створена для переміщень астронавтів в умовах інших планет. При вазі 900 кг Modular Robotic Vehicle розвиває максимальну швидкість в 64 км/год.

18:51NASA презентувала свою новітню розробку - космомобіль
12:46У шести областях обмежили рух через погоду
08:23Ринок нелегального бензину скоротився втричі
11:57Завдяки Трампу додаток Lyft вперше обійшов Uber за скачуваннями у США
ВСІ НОВИНИ РОЗДІЛУ
Україна Світ Економіка Спорт Культура Авто Все новости раздела

Inopressa. Якщо Трамп здасть Україну Путіну, вся надія на Німеччину

Якщо президент США Трамп все ж піде на "невигідну оборудку" з Путіним і скасує санкції проти Росії, заплющивши очі на долю України, то ЄС на чолі з Ангелою Меркель має взяти на себе завдання захисту українських інтересів, пишуть американські та британські ЗМІ. Преса зазначає, що Мінські угоди "дискредитовано" і вони потребують перезапуску.
3 лютого. Огляд преси. Бути чи не бути Україні в НАТО

Питання про вступ України до лав Північноатлантичного Альянсу знову повернулося до порядку денного. В інтерв'ю одній з німецьких газет Петро Порошенко заявив, що готовий провести референдум про приєднання України до НАТО. Це не перша подібна заява президента за останні два з половиною роки.

16:05Inopressa. Якщо Трамп здасть Україну Путіну, вся надія на Німеччину
13:52Foreign Policy. Олександер Мотиль: Київ мусить відмовитися від Донбасу
13:29InoPressa. "Недоречний" сигнал Росії щодо санкцій
12:053 лютого. Огляд преси. Бути чи не бути Україні в НАТО
13:05InoPressa. Загострення в Україні: що скаже нова адміністрація США?
12:14Foreign Policy. Путін негайно влаштував Трампу "випробування" шляхом атак на Україну
11:362 лютого. Огляд преси. Мінімальні зарплати і пенсії: чому ж так мало?
10:22Bild. Росіяни розсилають sms-повідомлення з погрозами українським воякам
ВСІ НОВИНИ РОЗДІЛУ

]]>
]]>
Понеділок, 6 лютого 2017 р.  

Остання новина – 20:57


Всі права на матеріали сайту NEWSru.ua охороняються законодавством, в тому числі, про авторське право та суміжні права. При будь-якому використанні матеріалів і новин сайту гіперпосилання на NEWSru.ua обов'язкове
Розміщення реклами на сайті
Зворотній зв'язок: Редакція сайту / Технічна служба / Рекламний відділ
Подальше використання матеріалів інформагентств Інтерфакс-Україна, Українські новини розміщених на данному сайті заборонена. Використання можливе лише з письмового дозволу агентств Інтерфакс-Україна, Українські новини.
© NEWSru.ua 2007-2017